Condoleanceregisters, gebeden, donaties en rouwbanden in Oss

Op internet zijn verschillende doneeracties gestart voor de nabestaanden. Op een daarvan was vanmiddag ruim 27.000 euro binnengekomen. Het geld is volgens de initiatiefnemers bedoeld voor "een mooi afscheid of waar nodig hulpmiddelen voor de overlevenden".

Contant geld

Ook komen bezoekers naar het gemeentehuis in Oss met donaties in de vorm van enveloppen met contant geld. "We begrijpen dat u op deze manier steun wilt betuigen, maar we kunnen uw envelop niet in ontvangst nemen", meldt de gemeente op Twitter.

Op andere plekken wordt ook meegeleefd. Bisschop Gerard de Korte heeft tijdens de eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch gebeden voor de overleden kinderen, hun nabestaanden en de gewonden. De bisschop vroeg iedereen voor alle betrokkenen in Oss te bidden.