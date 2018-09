Evenementen afgelast om onstuimig herfstweer

In heel het land zijn evenementen afgelast vanwege het onstuimige herfstweer. Door de harde wind en regen vinden veel organisatoren het niet verantwoord om door te gaan met hun plannen.

In Leeuwarden zouden duizenden mensen vanavond een tocht van 10 kilometer lopen voor het goede doel. Deze afgelaste Midnightwalk wordt mogelijk ingehaald in het voorjaar. Het inschrijfgeld dat de deelnemers al betaald hadden, blijft beschikbaar voor de goede doelen.

Het Rotterdamse culinaire festival Djemaa el Fna kan vanavond niet doorgaan doordat de wind heeft huisgehouden op het festivalterrein. Tenten en kramen zijn omgewaaid en het terrein in het Museumpark is een ravage.

Veiligheid

Ook de Blaricumse Dag van het Werkpaard wordt afgelast vanwege het herfstweer. De veiligheid van de vrijwilligers en het publiek kan niet genoeg gewaarborgd worden, laat de organisatie weten. "Ook zijn onze 'huisjes' niet bestand tegen de voorspelde hoeveelheid wind en regen. Als deze stukgaan, hebben we volgend jaar geen decor meer. Wij willen het risico derhalve niet nemen."

De organisaties van de Koemarkt in Purmerend zondag en de Fashion Parade in Spakenburg vanavond hebben ook het zekere voor het onzekere genomen. "Behalve regen en wind wordt ook onweer voorspeld tijdens de parade. Omdat alles zich in de openlucht afspeelt en er ook jonge kinderen meelopen, kiezen we voor veiligheid", zegt de organisatie van de parade.

Market Garden

De Dokkumse editie van het reizende muziekfestival SimmerTime, georganiseerd door zanger Syb van der Ploeg, kan niet doorgaan doordat de grote circustent waarin het zou worden gehouden, niet kan worden opgebouwd door de harde wind. Het festival wordt uitgesteld, de nieuwe data zijn nog niet bekend.

De luchtmacht zou vandaag oefenen voor de herdenking van operatie Market Garden morgen. Met parachutesprongen wordt dan stilgestaan bij militaire offensief in 1944. Maar het onstuimige weer gooit roet in het eten, waardoor de 'drops' boven de Ginkelse en de Renkumse Heide niet doorgaan.