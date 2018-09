Noodtoestand om veenbrand in Duitsland die al twee weken duurt

De regionale autoriteiten hebben in Duitsland de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote veenbrand in een natuurgebied bij Meppen, vlak over de grens bij Emmen. Het lukt de brandweer maar niet om het vuur te blussen.

De brand is op 3 september ontstaan bij een militaire oefening, toen vanuit een helikopter raketten werden afgevuurd. De brand woedt inmiddels over een gebied van 8 vierkante kilometer, dat zijn meer dan duizend voetbalvelden. Zo'n duizend brandweermensen zijn ingezet om de brand te blussen. De angst is dat het vuur zich nog verder gaat verspreiden door de harde wind.

Vanuit de lucht is goed te zien hoe groot het gebied is dat in brand staat: