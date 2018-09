Speurhonden gaan otter-weesjes zoeken

Op initiatief van natuurorganisatie Landschap Overijssel worden er professionele speurhonden getraind om jonge, verweesde otters op te sporen. Die zijn er nogal eens, want een verkeersongeluk is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 bij otters.

Als een zogend vrouwtje wordt overreden betekent dat ook vaak de dood van haar jongen. Tenzij de jongen snel worden gevonden en geholpen.

Een kwart van de otters in Nederland gaat vroegtijdig dood door een aanrijding. Bij een ottervrouwtje is aan de tepels vaak te zien of ze zogende jongeren heeft.

Het nest terugvinden is een moeilijke klus. Otters hebben een groot gebied waarin ze voedsel zoeken. Ze leven in waterrijke gebieden die vaak moeilijk toegankelijk zijn voor mensen. Bovendien verbergen ze hun jongen goed. Goed getrainde honden kunnen vanaf het overleden vrouwtje het spoor terugvinden naar het nest.

Glazen potje

Als de komende tijd een dode otter wordt gevonden, wordt daar zo snel mogelijk een geurspoor vanaf gehaald. Dat doen de natuurbeheerders, jagers en medewerkers van de waterschappen die de dieren vinden, schrijft RTV Oost.

Zij moeten een doekje op de dode otter leggen, en dat afdekken met aluminiumfolie. Na minstens een uur wordt het doekje met de ottergeur in een glazen potje gedaan worden. Daarmee worden de speurhonden getraind.

Trainer Michel Grobbe heeft minstens vijf verschillende ottergeuren nodig voor de opleiding.

Overleven

Volgens natuurbeschermers is het belangrijk dat de jonge otters in leven blijven. Sinds de otters in 2002 werden uitgezet in natuurgebied Weerribben-Wieden is de populatie flink gegroeid, maar om in stand te blijven moeten er wel voldoende jongen bij komen.

Otterjongen blijven meer dan een jaar bij hun moeder. Een ottervrouwtje heeft maar eens in de twee jaar een nestje. Als er veel jongen doodgaan veroudert de populatie snel.