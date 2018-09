Rutte over Oss: 'Heel Nederland is in zijn ziel geraakt'

In Oss wordt vandaag nog volop gerouwd. De basisschool in Oss waarop de vier kinderen zaten die gisteren om het leven kwamen bij het ongeluk op een spoorwegovergang is weer open. In samenwerking met Slachtofferhulp is een aangepast programma opgesteld.

Op de plek van het ongeluk liggen veel bloemen en knuffels.