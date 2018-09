PVV-raadslid Delfzijl weg na 'blus azc met benzine'

PVV-raadslid Emil Smeding stapt op als raadslid van de gemeente Delfzijl. Aanleiding is een omstreden reactie op Facebook over een brand afgelopen weekend in het AZC in Ter Apel. Hij schreef: "Blussen met benzine!"

Smeding reageerde op de Facebookpagina van RTV Noord. Die omroep verwijderde de reactie, net als andere reacties met gelijke strekking.

In eerste instantie zag Smeding geen kwaad in zijn reactie. "Ik heb niemand persoonlijk aangevallen. Bovendien is Facebook zo'n onzinmedium. Ik reageerde gewoon op die brand in Ter Apel en schijnbaar vallen mensen daarover", liet hij in een reactie weten.

Excuses

De reacties van Smeding maakte de tongen los in politiek Delfzijl. Onder anderen burgemeester Beukema liet weten erg geschrokken te zijn. Later bood Smeding alsnog excuus aan, maar nu heeft hij besloten zijn raadslidmaatschap neer te leggen. Hij wordt opgevolgd door Johan Schanssema.

"Gelet op alle commotie die is ontstaan vanwege mijn reacties op Facebook, heb ik besloten om mij terug te trekken uit de gemeenteraad van Delfzijl", schrijft Smeding in een verklaring. Hij heeft nog niet met de burgemeester gesproken.