VS legt Chinees leger sancties op vanwege aankoop Russische wapens

De Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan het Chinese leger vanwege het kopen van Russische gevechtsvliegtuigen en raketsystemen. De VS ziet in de aankoop een inbreuk op de Amerikaanse sancties tegen Rusland, die zijn ingesteld vanwege de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De Chinezen kochten vorig jaar tien SU-35 straaljagers van Rusland. Dit jaar kwamen daar nog een aantal raketten van het type S-400 bij, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een Chinees legeragentschap dat verantwoordelijk is voor de aankoop van wapens en de directeur daarvan zijn vanwege de aankopen door de VS op een lijst van ongewenste personen gezet. Daardoor mogen Amerikanen in principe geen zaken meer met ze doen. Ook zijn eventuele Amerikaanse bezittingen of tegoeden van het agentschap en de directeur bevroren. De sancties zijn meteen ingegaan.

China heeft boos op de sancties gereageerd. Op een bijeenkomst met journalisten riep een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken de VS op om de sancties in te trekken.

Rusland laten boeten

Volgens een Amerikaanse overheidsfunctionaris, die anoniem sprak met journalisten, zijn de sancties niet per se gericht tegen de Chinezen, maar juist tegen Moskou. "Deze sancties zijn er niet voor bedoeld om de militaire capaciteit van individuele landen in te perken, maar juist om Rusland te laten boeten vanwege zijn malafide activiteiten."

Rusland denkt niet dat de sancties gevolgen hebben voor de Russisch-Chinese legerdeal. Een Russisch parlementslid heeft volgens persbureau Interfax gezegd dat het bezit van de Russische militaire materieel "heel belangrijk" is voor de Chinezen.

Of de sancties ook echt zin hebben is volgens deskundigen maar de vraag. Een analist uit Singapore zegt tegen persbureau Reuters dat de sancties "nul impact" zullen hebben op de Russische wapenverkopen aan China. "Beide landen strijden tegen, zoals zij het zien, het pesten door de Verenigde Staten. Dit soort acties zullen beide landen alleen maar dichter bij elkaar brengen."

33 Russen

De regering-Trump heeft niet alleen het Chinese leger gestraft. Ook 33 andere mensen die banden zouden hebben met het Russische leger en de Russische inlichtingendienst hebben sancties opgelegd gekregen op basis van de 'CAATSA', een Amerikaanse wet die in 2017 is ingesteld. Die wet is ook bedoeld om Rusland te straffen voor zijn bemoeienis in de burgeroorlog in Syriƫ.

Op de lijst staan inmiddels 72 namen van mensen die onder meer verdacht worden van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van twee jaar geleden.