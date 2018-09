'Instagram experimenteert toch met een repost functie'

Het wordt straks wellicht mogelijk om via Instagram berichten van anderen te delen. De optie bestaat al langer via speciale apps, zoals Repost, maar volgens The Verge test het platform nu toch ook zelf de mogelijkheid.

In het experiment is de functie niet zo zichtbaar als de like, je moet er voor op de '...' rechts bovenin klikken, waarna je de optie aangeboden krijgt.

De komst zou een grote verschuiving betekenen in het denken van de makers. Waar Facebook en Twitter al jaren zelf een optie bieden om berichten op je eigen tijdlijn te plaatsen, wilde Instagram dat niet. "We discussiëren vaak over de functie", zei topman Kevin Systrom in 2017 tegen Wired. "Maar we willen dat je tijdlijn gefocust is op mensen die je kent, in plaats van dat anderen je wijzen op dingen die zij weer ergens hebben gezien."

Het is voor een gebruiker al wel mogelijk om een Stories-verhaal te delen, op het moment dat diegene wordt genoemd in de post.

Screenshots

The Verge wist de hand te leggen op twee screenshots van een gedeeld bericht, die het overigens niet heeft gepubliceerd. Daarbij merkt de site op dat het in één geval ging om een bericht van een zakelijk Instagram-account dat iets te koop aanbiedt. De lezing is daarbij dat de fotodienst de functie mogelijk tot zakelijke accounts wil beperken of daar wil starten met de uitrol.

Een reden om de functie te beperken tot zakelijke accounts of bijvoorbeeld die van geverifieerde gebruikers, is om de verspreiding van haatzaaiende teksten of nepnieuws tegen te gaan. Het makkelijk laten delen leidt er namelijk toe dat de drempel daarvoor lager komt te liggen.

Het is dus ook niet te zeggen of Instagram de functie uiteindelijk implementeert, de testen zouden zich in de beginfase bevinden.