Jaap van Zweden bijt spits af bij New York Philharmonic

Onder het motto 'New York, meet Jaap' heeft Jaap van Zweden gisteravond zijn debuut gemaakt als chef-dirigent van het New York Philharmonic. De 57-jarige Amsterdammer treedt daarmee in de voetsporen van Mahler, Toscanini en Bernstein.

Van Zweden begon met een mix van klassieke en moderne stukken. Naast Ravels Pianoconcert in G en Stravinsky's Le Sacre du Printemps had het orkest ook de wereldprimeur van Filament van avantgardecomponist Ashley Fure. Daarbij liepen vijftien zangers met speciaal ontworpen megafoons door de zaal.

In New York was de openingsavond voor cultuurliefhebbers belangrijk nieuws. "The Jaap van Zweden era begins", twitterde de recensent van The New York Times. Vakblad Playbill had eerder al opgetekend dat er duidelijk 'chemistry' was tussen de dirigent en het orkest.