Verpleeghuis ontruimd na brand in Musselkanaal

In het Groningse Musselkanaal heeft een grote brand gewoed. Vanwege rookontwikkeling heeft de brandweer een naastgelegen verpleeghuis ontruimd.

Iets na 23.00 uur rukte de brandweer uit naar de brand die begon in een fietsenwinkel in het centrum van het dorp. Het vuur sloeg over naar andere winkels die tegen de fietsenwinkel aangebouwd zijn.

Volgens de brandweer is de brand lastig te blussen omdat het om diepe winkelpanden gaat. Het sein brand meester is nog niet gegeven. De brandweer verwacht vandaag nog de hele dag bezig te zijn met blussen.