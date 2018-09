Politie lost bijna geen hackaanvallen op

De politie heeft vorig jaar nog geen 5 procent opgelost van in totaal 2300 aangiften over hackmisdrijven. Het aantal aangiften blijkt bovendien het topje van de ijsberg; van naar schatting 80 procent van de hacks wordt geen aangifte gedaan.

Daarmee ligt het aantal opgeloste hackmisdrijven veel lager dan het gemiddelde aantal opgeloste misdrijven: dat is 23 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij bijvoorbeeld diefstallen ligt het cijfer ook lager dan gemiddeld, namelijk 12 procent.

Het aantal Nederlanders dat vorig jaar slachtoffer is geworden van een hack ligt ongeveer even hoog als het jaar daarvoor. Wel daalde het aantal opgehelderde zaken.

Online pesten

In totaal is zo'n 11 procent van de Nederlanders vorig jaar slachtoffer geworden van een 'cyberincident', waaronder hackaanvallen maar ook online pesten en identiteitsfraude. Slechts in 27 procent van de gevallen werd er aangifte gedaan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat relatief veel mensen beveiligingssoftware op hun computer draaien, maar dat dat op mobiele telefoons minder gangbaar is. Volgens beveiligingsdeskundigen hoeft dat ook niet per se: malafide software komt op mobiele telefoons veel minder voor.