Wereldwijde afvalberg dreigt met 70 procent te groeien

De mondiale afvalberg is in 2050 zo'n 70 procent groter dan nu, voorspelt de Wereldbank. Volgens de ontwikkelingsorganisatie produceert de wereldbevolking dan jaarlijks 3,4 miljard ton afval, goed voor 34 miljoen volgestouwde vuilniswagens per jaar. Nu is dat ruim 2 miljard ton.

Daarmee neemt de afvalproductie sneller toe dan de wereldbevolking. Die groeit de komende decennia met ongeveer 30 procent, becijferde de Verenigde Naties al eerder.

Verstedelijking

De Wereldbank wijt de afvaltoename met name aan de verstedelijking. Vooral in ontwikkelingsgebieden zal de jaarlijkse vuilnisproductie fors toenemen. In zuidelijk Aziƫ wordt een verdubbeling verwacht, in de Afrikaanse landen onder de Sahara zal de jaarlijkse afvalberg in 2050 drie keer groter zijn dan nu.

Op dit moment drukken rijke landen de grootste stempel op het wereldwijde afvalprobleem. Zo kan het gebeuren dat 16 procent van de wereldbevolking 34 procent van het afval produceert. Wel slagen de rijkere landen er intussen in een derde van het afval te recyclen. Dat is in armere landen 4 procent. Met name plastic is een probleem.

De Wereldbank, die in 2012 al met een soortgelijke waarschuwing kwam, merkt op dat afvalverwerking het vaak aflegt tegen overheidstaken als drinkwatervoorziening, onderwijs en gezondheidszorg.