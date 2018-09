Geheim agent stuurt 75 jaar later weer morsebericht naar Engeland

Terug naar die nacht

Die nacht in 1943 landden de agenten bij Beugen, twintig kilometer verder dan waar ze eigenlijk terecht moesten komen. De apparatuur kwam in een tuin van een boerderij terecht. "Het was spannend. We hadden een opdracht gekregen vanuit Engeland en stonden toen voor de vraag: gaan we naar de boerderij toe om de spullen te halen en terug te krijgen, of gaan we weg. Als we weglopen, dan is het einde missie."

De mannen besloten toch te gaan. "We hoorden mannen in de tuin praten, dus hebben ons pistool getrokken en zijn op ze afgestapt. 'Zijn jullie goed of slecht?', vroegen we ze. Een hele domme vraag natuurlijk", lacht Grisnigt. Ze bleken 'goed'. "Toen zijn we weer in het bezit gekomen van ons materiaal."