Rechtbank Almelo haalt schilderij met blote borst weg

De rechtbank in Almelo heeft een groot schilderij verwijderd dat al 26 jaar in het gebouw hing. Op het kunstwerk Regelrecht is een blote borst van een vrouw te zien. Een vrouw die een zedenzaak bijwoonde in de rechtbank voelde zich gekwetst door het doek en diende een klacht in.

"We kregen in de loop der jaren meerdere klachten", zegt een woordvoerder van de rechtbank. "Maar na die laatste klacht heeft het bestuur van de rechtbank besloten het doek weg te halen."

Het schilderij is gemaakt door de kunstenaars Jan en Joep Gierveld en moet 'de gevangen liefde' verbeelden. Een vrouw wordt verleid door de duivel, maar weet zich gesteund door iemand met 'het recht' in de hand.