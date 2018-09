Trump kan met importheffing feestje Hoogovens niet bederven

De importheffingen op staal en aluminium van de Amerikaanse president Trump zijn nu ruim drie maanden van kracht, maar de export van Tata Steel in IJmuiden naar de VS is nauwelijks gekrompen. Sterker nog, het voormalige Hoogovens dat vandaag zijn 100ste verjaardag viert, investeert volop in nieuwe productiecapaciteit.

Er wordt 220 miljoen euro geïnvesteerd in een derde gietmachine die nog geavanceerder staal kan produceren. "Lichter en sterker staal", zegt directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland. "Voor de beste en nieuwste toepassingen in bijvoorbeeld auto's. Daarmee kunnen we de concurrentie aan."

De importheffingen van Trump - waardoor producten uit IJmuiden 25 procent duurder zijn geworden voor Tata's klanten in de VS - vindt het bedrijf niet bepaald prettig. Henrar: "Het gaat natuurlijk gewoon om protectionisme. Daar zijn we niet blij mee voor onze klanten. Maar ons staal is vrij speciaal en kan gewoonweg niet in de VS gemaakt worden. Neem het staal voor Duracell-batterijtjes. Dat is heel schoon staal dat voor 90 procent uit IJmuiden komt. Dus onze klanten betalen die 25 procent. Het is niet anders."

Feestweken

De Hoogovens bestaan vandaag precies 100 jaar. Koning Willem-Alexander kwam vanochtend - in navolging overigens van zijn moeder en oma - naar de staalgigant toe om het feest officieel te openen.

Hij bezocht onder meer de research- en ontwikkelingsafdeling van Tata Steel voor de auto-industrie. Hij kreeg uitgelegd dat in een moderne auto inmiddels 80 soorten staal worden verwerkt: aan de voorkant bijvoorbeeld heel sterk, maar wel vervormbaar staal dat een botsing opvangt en de energie absorbeert, en aan de zijkant moet het staal nog sterker zijn maar dan zonder vervorming, om inzittenden niet te verwonden.

Stormen doorstaan

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren heel wat stormen doorstaan: overnames, tal van reorganisaties. Midden jaren 80 van de vorige eeuw had Hoogovens IJmuiden nog 30.000 mensen in dienst, inmiddels zijn dat er nog 'maar' 9000. Maar de staalproductie in 2018 is groter dan in 1980.

Veel werknemers zijn er dan ook van overtuigd dat Hoogovens nog lang zal bestaan. "Kijk naar wat er nog geïnvesteerd wordt", zegt één van hen. "Mijn opa heeft hier gewerkt, mijn vader, mijn zoon werkt er nu ook. Dus dat moet goed komen."

"We behoren al 100 jaar tot de top van de wereldwijde staalindustrie", zegt een trotse Henrar. "Dat hebben we bereikt doordat we altijd fors investeren in innovatie. Zowel op producten als op de manier waarop we de fabriek runnen. Maar het allerbelangrijkste zijn natuurlijk onze medewerkers. Hun passie, bevlogenheid en doorzettingsvermogen hebben ons gebracht waar we nu staan."