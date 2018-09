Ian Buruma vertrekt als hoofdredacteur New York Review of Books

De Nederlandse hoofdredacteur Ian Buruma van The New York Review of Books stapt op. Er was commotie ontstaan over een artikel dat in het gezaghebbende blad wordt gepubliceerd van de Canadese radio-dj Jian Ghomeshi.

Ghomeshi werd in 2016 door ruim twintig vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en aanranding en moest daarom zijn baan opgeven. Hij beklaagt zich in het stuk over zijn positie en stelt dat hij "genoeg vernederingen voor een heel leven" heeft moeten incasseren.

Het artikel moet nog in de papieren editie van The New York Review of Books verschijnen, maar circuleerde sinds eind vorige week al online en veroorzaakte meteen veel ophef op sociale media. Ghomeshi wordt zelfmedelijden verweten. Bovendien zou hij de beschuldigingen bagatelliseren. Sommige vrouwen zeggen dat hij hen op het hoofd heeft geslagen of hun keel heeft toegeknepen.

Ongewenste consequenties

Buruma krijgt de kritiek dat hij Ghomeshi een podium heeft gegeven. Niet lang nadat het artikel was verschenen, werd hij ter verantwoording geroepen in een kritisch gesprek met nieuwssite Slate. In dat interview neemt hij te weinig afstand van de omstreden dj, vinden critici.

"Ik ga er niet over wat er goed en fout is aan elke beschuldiging. Hoe zou ik dat kunnen?", zei hij. Buruma wijst erop dat er geen bewijs is dat Ghomeshi een misdrijf heeft begaan. "Ik heb geen idee wat hij precies heeft gedaan en of hij daar toestemming voor had, en het interesseert me ook niet. Wat ik interessant vind is wat er gebeurt met iemand die juridisch nooit schuldig is bevonden maar maatschappelijk wel. Hoe lang moet dat duren, welke vorm krijgt dat, dat soort dingen."

Geen ondubbelzinnig oordeel

Hij zei ook dat de #MeToo-beweging "zoals alle goedbedoelde dingen, ongewenste consequenties kan hebben". "Ik heb er geen ondubbelzinnig oordeel over." Het artikel van Ghomeshi heeft als kop Overdenkingen bij een hashtag (verwijzend naar #MeToo), het thema van het nummer waar het in staat is De val van mannen.

Buruma is pas de tweede hoofdredacteur van The New York Review of Books, dat sinds de oprichting in 1963 werd geleid door de in 2017 overleden Robert Silvers. Het is nog niet duidelijk of Buruma is ontslagen of uit eigen beweging opstapt. Hij schrijft al ruim dertig jaar artikelen voor het blad.