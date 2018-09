Pechtold: laat Rutte Britten vertellen dat ze in de EU moeten blijven

Gouden moment

De PvdA-leider zei dat dit "gouden moment in onze economie" beter moet worden aangewend dan nu gebeurt. "We moeten niet doorgaan met die stapel cadeaus voor bedrijven die het helemaal niet moeilijk hebben."

Asscher zei zich ook grote zorgen te maken over de woningnood. "Voor ons is wonen is een grondrecht; voor dit kabinet lijkt wonen vooral een markt."