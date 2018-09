Homodating-app Grindr doet meer tegen racisme van gebruikers

De populaire homodating-app Grindr gaat meer doen om racistische en andere kwetsende uitingen van gebruikers tegen te gaan.

In hun profieltekst op Grindr vermelden sommige gebruikers van wie ze geen berichtjes willen ontvangen. Het gaat dan om teksten als 'geen aziaten, geen zwarten, geen dikkertjes, geen vrouwelijke types'.

Discriminerende teksten verwijderd

Vanaf nu zijn deze teksten verboden op de app. "Online discriminatie heeft epidemische proporties aangenomen", zegt een woordvoerder van Grindr. "We gaan discriminerende teksten op profielen verwijderen. Je bent vrij om je voorkeur aan te geven, maar zeg dan wat wel je type is in plaats van wat niet je type is." Gebruikers die toch nog een discriminerende tekst tegenkomen, kunnen die bij Grindr aangeven. Moderatoren zullen die dan beoordelen.

"Racisme, transfobie, het vernederen van dikke en vrouwelijke mannen en het stigmatiseren van mensen met hiv zijn grote problemen in de lhbt-gemeenschap", aldus Grindr. "Dit komt ook op ons platform terecht en als grootste homodating-app hebben wij de verantwoordelijkheid onze gebruikers te beschermen en een voorbeeld te zijn voor de gemeenschap."

Rechtszaak

Eerder dit jaar kondigde een Aziatisch-Amerikaanse man aan Grindr voor de rechter te slepen vanwege "het toestaan van racistische uitingen" op de app. Grindr zegt niet of die zaak iets te maken heeft met de stappen die het bedrijf nu neemt.

Wereldwijd heeft Grindr zo'n 3,8 miljoen dagelijkse gebruikers.