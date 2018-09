OM: terrorismeverdachten Rotterdam wilden op korte termijn aanslag plegen

De twee mannen die in juni in Rotterdam zijn opgepakt na een tip van inlichtingendienst AIVD, waren van plan om op korte termijn een aanslag te plegen en daarbij veel slachtoffers te maken. Dat is de stellige overtuiging van het Openbaar Ministerie.

Vandaag was de eerste zitting van het proces tegen de twee mannen. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, ging het om een pro forma-zitting; de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Volgens officier van justitie Vreugdenhil is wel al duidelijk dat de twee mannen een aanslag aan het voorbereiden waren. Een van de twee gaf volgens de AIVD herhaaldelijk aan dat hij op korte termijn een aanslag wilde plegen in Frankrijk.

Bomvesten

"Hij zou mensen kennen die beschikken over kalasjnikovs en die bomvesten zouden kunnen vervaardigen. Hij geeft aan over de nodige financiƫle middelen te beschikken voor de uitvoering van zijn actie", zei de officier van justitie.

Ook in een chat op Facebook, die de FBI heeft onderschept, spreekt een van de verdachten in detail over het verkrijgen van wapens en explosieven en over anderen die een rol zouden gaan spelen bij de aanslag, zoals een vrouw die een bomgordel zou gaan dragen.

In de chat, waarvan delen in de telefoons van de verdachten zijn teruggevonden, wordt ook de mogelijkheid van een aanslag op Nederlandse veiligheidsdiensten besproken. En daarbij wordt een foto van een politiebureau in Rotterdam-Zuid meegestuurd.

Erasmusbrug

De twee blijken op meer plaatsen in Rotterdam foto's te hebben gemaakt. Ook hebben ze een filmpje gemaakt bij de Erasmusbrug. Een van de twee is daarop te horen. Hij zingt een lied, een 'nashid', waarvan de tekst verwijst naar het martelaarschap.

Uit onderzoek van de telefoons blijkt bovendien dat de twee op zoek waren naar afscheidsvideo's van aanslagplegers en zochten naar handleidingen voor het maken van explosieven. Dat alles was volgens het OM reden voor grote zorg. "Dit brengt mij tot de conclusie dat deze verdachten vast van plan waren op korte termijn een aanslag te plegen en daarbij veel slachtoffers te maken", aldus de officier.

Over de identiteit van de twee mannen bestaat nog onduidelijkheid. Ze hebben valse namen opgegeven en maken gebruik van veel aliassen. Zelf zeggen ze dat ze uit Libiƫ komen en minderjarig zijn. Ook zouden ze analfabeet zijn.

Straatroof

Maar volgens het OM komen de twee waarschijnlijk uit Marokko en zijn ze zeker meerderjarig. Een van hen heeft jaren in Duitsland gewoond en heeft daar ook in de gevangenis gezeten. Hij zou ook betrokken zijn bij een straatroof in Rotterdam op 14 mei.

De twee mannen, die volgens het OM 22 en 28 jaar oud zijn, blijven nog zeker drie maanden vastzitten.