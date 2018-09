Fel verzet tegen besluit om edelherten Flevoland af te schieten

Tegen het besluit van de provincie Flevoland om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te dringen door dieren te doden is grote weerstand. Gisteren is besloten dat Staatsbosbeheer edelherten in het gebied gaat afschieten en dat een groep konikpaarden naar een ander gebied wordt gebracht. Het totaal aantal grote grazers in het natuurgebied komt daarmee op maximaal 1100.

De Partij voor de Dieren gaat vandaag in de Provinciale Staten proberen het besluit tegen te houden. Fractievoorzitter Leonie Vestering: "De dieronvriendelijke weg is gekozen en dat neem ik het college zeer kwalijk. We zullen ons fel verzetten tegen dit wrede plan om deze gezonde dieren af te schieten. We zijn ervan overtuigd dat het besluit geen stand zal houden voor de rechter. Dus daar hopen we in dit geval op en we zullen ons ook politiek hiertegen verzetten".

'Kogel is goedkoper'

Yvonne Bierman van Stichting Welzijn Grote Grazers is woest. Ze vecht al negen jaar tegen het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen. Tegen Omroep Flevoland zegt ze: "Dan is dit het eindresultaat. Ga eens na, in welk natuurgebied waar ook ter wereld worden kadavers afgevoerd naar de verbrandingsoven? Dat geeft wel aan dat dit geen natuurgebied is. Maar het is natuurlijk zo dat een kogel veel goedkoper is dan het herplaatsen van de dieren."

De provincie vroeg eerder advies van deskundigen. Die zeggen dat de paarden kunnen worden gevangen en overgebracht naar andere gebieden, maar dat dat voor edelherten te veel stress oplevert. Daarom is besloten dat Staatsbosbeheer edelherten gaat afschieten. Daarmee wordt na de bronsttijd begonnen, dus op zijn vroegst eind volgende maand.