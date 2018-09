'Noord- en Zuid-Korea zetten belangrijke stap op weg naar vrede'

Zuid- en Noord-Korea hebben een "grote stap" in de richting van vrede gezet. Dat zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op een persconferentie met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in Pyongyang.

Volgens Moon zijn de twee het eens geworden over "een manier om denuclearisatie te bereiken". De twee leiders hebben op de tweede dag van hun driedaagse ontmoeting in de Noord-Koreaanse hoofdstad een verklaring ondertekend.

Gezamenlijke spoorlijn

Moon zei dat Noord-Korea heeft beloofd om een belangrijke testlocatie voor raketten te sluiten. Daarbij worden ook buitenlandse inspecteurs toegelaten. "Dat zou voor het eerst zijn. Journalisten hebben al wel testlocaties bezocht, maar dat zijn geen specialisten als het gaat om denuclearisatie", zegt correspondent Marieke de Vries.

De twee spraken onder meer ook over een comité voor een gezamenlijke spoorlijn, meer familieherenigingen en samenwerking op het gebied van gezondheidszorg.

Kim Jong-un heeft gezegd dat hij wel wil ontwapenen, maar dat Zuid-Korea samen met de VS dat dan ook moet doen. Noord- en Zuid-Korea hebben nu afgesproken dat er een bufferzone in de Gele Zee wordt ingesteld waarin geen militaire oefeningen meer worden gehouden.

Zomerspelen

Verder zijn de twee leiders overeengekomen dat Kim binnenkort op bezoek komt in Zuid-Korea en dat de landen samen een gooi gaan doen naar de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2032.

Het is de derde keer dat de twee elkaar in levenden lijve spreken. De vorige twee ontmoetingen waren in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.