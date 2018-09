Online boodschappen doen neemt vlucht

Levensmiddelen kopen via internet wint snel terrein. Vorig jaar deed 29 procent van de Nederlanders online boodschappen, tegen 21 procent een jaar eerder, meldt het CBS. Daarmee zijn de Nederlanders koploper in Europa geworden.

De voorgaande jaren stonden de Britten nog op eenzame hoogte in Europa. Al sinds 2013 maakt meer dan 20 procent van de Britten gebruik van online supermarkten, maar de groei is eruit in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar daalde het aantal mensen dat op internet boodschappen doet daar zelfs van 29 naar 28 procent.

In Nederland is juist een gestage groei zichtbaar, van 10 procent in 2013 tot 29 procent in 2017. Bekende supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en Plus timmeren online aan de weg, net als de boodschappendienst Picnic die sinds 2015 actief is.

Kleding

Toch zijn levensmiddelen nog lang niet de populairste aankopen op internet. Dat is nog altijd kleding. Van alle Nederlanders koopt 57 procent kleding of sportartikelen op internet, op de voet gevolgd door reizen/accommodaties en kaartjes voor evenementen.

Bijna 80 procent van de Nederlanders winkelt inmiddels op internet. Daarmee staat Nederland op de vijfde plaats in de EU, na het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Luxemburg. Hekkensluiters zijn Bulgarije en Roemeniƫ, daar doet nog geen 20 procent van de mensen online aankopen.