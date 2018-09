Zat Nevzat acht jaar onterecht vast? 'Mijn leven is kapotgemaakt'

Op jonge leeftijd kwam Altay vanuit Oost-Turkije naar Nederland. Sommige medeverdachten zijn na hun veroordeling vertrokken, terug naar Turkije of naar Duitsland. Altay besloot in Nederland te blijven om te vechten voor eerherstel.

"Je kunt niet accepteren wat je niet gedaan hebt. Ik wil dat mijn naam wordt gezuiverd. Mijn kinderen zijn ook beschuldigd. Mijn jongste zoon was vijf toen ik naar de gevangenis ging. Zij werden er op aangekeken: jouw vader is een moordenaar. Het is ook belangrijk voor hen."

Nadat onderzoekers van de universiteit van Maastricht in 2014 hadden geconcludeerd dat mogelijk sprake was van een valse bekentenis in de zaak van de Arnhemse villamoord, diende zijn huidige advocaat een verzoek tot herziening in.

Vier jaar lang deed een onafhankelijke commissie onderzoek, met kritische conclusies als resultaat. Natuurlijk is Altay tevreden, maar de strijd is nog niet gestreden, zegt hij. Het is afwachten of de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie, ook voor herziening is. En áls de zaak opnieuw wordt behandeld, is het de vraag of het gerechtshof zijn veroordeling daadwerkelijk ongedaan maakt.

Wat er ook gebeurt, zegt Nevzat Altay, de definitieve afrekening vindt pas plaats in het hiernamaals. "Dan gaan we kijken wie er straf krijgt, de rechters die mij veroordeelden of ik. In mijn geloof komen moordenaars nooit in de hemel. Maar ik ga op de rug van de rechters naar de hemel, zo zie ik dat."