De hoedjes op Prinsjesdag, oude traditie op een winderig Binnenhof

De hoedjestraditie bestaat al ruim dertig jaar. In 1977 droeg het VVD-Kamerlid Erica Terpstra voor het eerst een opvallend hoofddeksel. Sindsdien zagen we er honderden voorbijkomen van vrouwelijke politici die het voorbeeld van Terpstra volgden. Daarvoor was de koningin de enige die op deze dag een hoed droeg.

In de loop der tijd zijn de politici met hun hoedjes politieke of maatschappelijke boodschappen gaan uitdrukken. Sommigen zijn het daar niet mee eens, die vinden dat Kamerleden en ministers in de Tweede Kamer hun punt moeten maken. Anderen vinden dat politici altijd hun politieke boodschap moeten kunnen overbrengen.

Bekend voorbeeld daarvan is oud-Kamerlid Krista van Velzen van de SP. Zij protesteerde onder meer tegen de nertsenfokkerij en de verhoging van de AOW-leeftijd: