Raad van State: onderbouw afschaffen dividendbelasting beter

De Raad van State vindt dat het kabinet het plan om de dividendbelasting af te schaffen beter moet onderbouwen. Dat schrijft het adviesorgaan in een beoordeling van het belastingplan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

"De afschaffing van de dividendbelasting leidt tot een forse derving van inkomsten", aldus de Raad van State in een advies. "Het is daarom belangrijk dat de regering een zo compleet mogelijk beeld schetst van de gemaakte afwegingen. Op die manier kan een meer politiek afgewogen oordeel over de afschaffing van de dividendbelasting worden gegeven."

Kritiek

Er is al langer kritiek op de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Het afschaffen kost mogelijk 2 miljard euro, 600 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht. Met name de oppositiepartijen vragen zich af wat precies de voordelen van de afschaffing zijn.

Ze vinden dat het kabinet te veel doet voor de grote Nederlandse multinationals, zoals Shell en Unilever. Er is volgens hen ook geen wetenschappelijk bewijs dat de maatregel daadwerkelijk goed is voor het Nederlandse vestigingsbeleid.

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft zelfs al een wetsvoorstel klaarliggen om de dividendbelasting weer in te voeren, mocht die worden afgeschaft.

'We hebben het tot nu toe heel slecht toegelicht'

Premier Rutte zei vandaag dat "wat het kabinet betreft" de afschaffing van de dividendbelasting gewoon doorgaat. "Wij komen met onze voorstellen en dat doen we omdat we anders vrezen dat een paar van de grootste Nederlandse bedrijven weggaan en dat zou zeer schadelijk zijn voor de structuur van onze economie."

Uit een opiniepeiling blijkt dat maar weinig Nederlanders de maatregel steunen. "Dus we hebben het tot nu toe heel slecht toegelicht", zei Rutte in een reactie op die uitkomst. "Maar ik heb dadelijk de hele vrijdag om dat percentage op te krikken. Op de korte termijn populariteit kopen betekent dat we op langere termijn grote risico's nemen met onze economie."