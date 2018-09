Contactloos betalen nu populairder dan ouderwets pinnen

Van alle pinbetalingen wordt tegenwoordig meer dan de helft contactloos gedaan. Dat zegt Mastercard, dat het overgrote deel van de pinpasbetalingen in Nederland verwerkt.

Contactloos betalen, waarbij de pinpas kort tegen de betaalautomaat wordt gehouden, wordt snel populairder. Volgens Betaalvereniging Nederland is er in 2018 tot nu toe al meer gebruik van gemaakt dan in heel 2017.

Contactloos betalen is mogelijk via een chip in de betaalpas. Bij een betaling tot 25 euro hoeft de betaler geen pincode in te toetsen, wat tijd bespaart. In totaal kun je tot 50 euro aan aaneengesloten betalingen op deze manier doen, daarna moet je weer een keer je pincode intoetsen. Volgens Betaalvereniging Nederland is dat een van de redenen dat er niet veel gefraudeerd wordt met contactloos betalen, want het gaat om te kleine bedragen.

Minder fraude

Bij de invoering van contactloos betalen gingen de fraudecijfers omlaag. Je hoeft je pincode minder vaak in te toetsen, dus kunnen kwaadwillenden die ook minder vaak afkijken, zeggen Mastercard en Betaalvereniging Nederland. Veruit de meeste fraude met betaalpassen vindt plaats doordat iemand de pincode afleest bij het betalen, waarna diegene de pas steelt en hoge bedragen opneemt.

Contactloos zakkenrollen is in principe mogelijk volgens Betaalvereniging Nederland, bijvoorbeeld door met een betaalautomaat langs de broekzakken van mensen te gaan. Maar in de praktijk komt dit nooit voor. "Je bent namelijk onmiddellijk traceerbaar, want dat geld zou dan op een bankrekening terechtkomen", zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland.

In heel Europa is het aantal contactloze betalingen toegenomen. Nederland hoort bij de landen die het meest gebruikmaken van deze betaalmethode. Ook in Rusland, Tsjechiƫ, Slowakije, Polen en Georgiƫ is meer dan de helft van de pinbetalingen contactloos.