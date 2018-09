Kamer over regeringsplannen: van 'gemiste kans' tot 'mensen merken het'

Zoals altijd zijn de regeringspartijen een stuk beter te spreken over de plannen van het kabinet dan oppositiepartijen.

Zo vindt PVV-leider Wilders het "ongelooflijk dat de mensen worden afgescheept met misschien een eurootje per dag". Volgens hem moet het kabinet veel meer doen voor de koopkracht. "Er is een overschot van 8 miljard en daar kunnen we 6 miljard van gebruiken om mensen te laten merken dat ze echt wat in hun portemonnee hebben."

Volgens GroenLinks-leider Klaver staan de mooie woorden van het kabinet in schril contrast met het gebrek aan actie om de "crisis in de publieke sector" aan te pakken. Klaver herhaalde dat het een verkeerde keuze is om de dividendbelasting af te schaffen en de winstbelasting voor grote bedrijven te verlagen. GroenLinks wil dat het kabinet "meer gaat luisteren naar de mensen in de kantine en minder naar de boardrooms".

Armoede en eenheid

PvdA-voorman Asscher noemt de voornemens een gemiste kans. Ook volgens hem betalen gewone mensen de rekening voor het afschaffen van de dividendbelasting en het verlagen van de winstbelasting. "In de Troonrede ontbrak het besef dat er ook armoede is."

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen claimt dat de helft van Nederland er niet op vooruit gaat en dat mensen daardoor het vertrouwen in de politiek verliezen. Zij noemt het gek dat in tijden van economische voorspoed onderwijzers, en daarmee de hele publieke sector, grootse acties aankondigen. Volgens haar moet nu de schade worden gerepareerd die de afgelopen kabinetten in haar ogen hebben aangericht.

'Niets-voor-mekaarshow'

Partijleider Krol van 50Plus vat zijn reactie samen met de zin: "Eerst zien, dan geloof ik het pas." Volgens hem zijn op Prinsjesdag vaak "plusjes" gepresenteerd, waarvan in werkelijkheid niets overbleef. Hij noemde het typerend dat in de Troonrede staat dat de dividendbelasting moet worden afgeschaft en dat tegelijkertijd het systeem van pensioenen onhoudbaar werd genoemd. "Je moet de koning geen twee leugens laten voorlezen."

Fractievoorzitter Thieme van de Partij voor de Dieren sprak van een "Niets-voor-mekaarshow". Ze vindt de plannen weinig verrassend. Volgens haar is het niet met elkaar te rijmen dat Nederland een eenheid moet blijven, en dat tegelijk het afschaffen van de dividendbelasting wordt doorgezet.

Voorman Baudet van Forum voor Democratie noemt de plannen "een klassiek links verhaal", met meer geld naar asielopvang en het niet benoemen van immigratieproblemen. Verder ziet ook hij niets in het afschaffen van de dividendbelasting.