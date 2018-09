Fatale klap vechtpartij Wallen was noodweer

De Roemeen die in 2016 op de Wallen in Amsterdam een fatale klap uitdeelde bij een vechtpartij, handelde uit noodweer. Hij is volgens de rechtbank wel schuldig aan openbare geweldpleging. De Roemeen werd daarvoor veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 150 uur. Tegen hem was drie jaar cel geëist.

In september 2016 was Robert Gerritsen met een groep vrienden op de Wallen voor een vrijgezellenfeest. Ze kregen ruzie met drie Roemenen. Gerritsen kreeg bij de vechtpartij een klap op zijn achterhoofd. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

Aandeel in de vechtpartij

Volgens de rechtbank zijn zowel de Roemenen als de groep Nederlandse vrienden schuldig aan het geweld. De zwaarste straf is dat alle betrokkenen moeten leven met de dood van een betrokkene, zegt de rechtbank. Bij het opleggen van de straffen is gekeken naar het aandeel in de vechtpartij.

Vier vrienden van Gerritsen kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en een taakstraf van maximaal 200 uur.

Een van de andere Roemenen werd veroordeeld 70 dagen cel, waarvan 46 voorwaardelijk. Van de derde Roemeen kon de rechtbank niet vaststellen wat zijn aandeel in de vechtpartij is geweest. Hij werd vrijgesproken.