Nederlandse diplomaat wordt EU-gezant voor Midden-Oosten

Susanna Terstal is benoemd tot EU-gezant voor het Midden-Oosten. Ze gaat per direct aan de slag als speciale vertegenwoordiger voor het vredesproces.

De nieuwe gezant moet gaan werken aan acties en initiatieven die leiden tot een definitieve regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van de tweestatenoplossing. Daarbij onderhoudt Terstal nauwe contacten met alle bij het vredesproces betrokken partijen, waaronder ook de VN.

Ambassadeur

Terstal was eerder ambassadeur voor Nederland in Iran en Angola. Voor die tijd was ze actief op verschillende posities binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook werkte ze als plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger in Genève.

Terstal is voorlopig benoemd tot en met februari 2020.