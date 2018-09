Nederlands gezin opgepakt dat handelde in viagrapillen

Duitse en Nederlandse politieagenten hebben in twee woningen in Duitsland - net over de grens met Groningen - 440.000 Viagra-pillen in beslag genomen. Een Nederlands gezin met een vader, moeder en hun twee zonen zijn als verdachten aangehouden. De illegale pillen zijn vermoedelijk afkomstig uit India en waren bedoeld voor de internethandel.

Ook is een bedrag van 170.000 euro aan contanten gevonden en in beslag genomen, meldt RTV Noord. In totaal zouden de verdachten zo'n vier miljoen euro hebben omgezet met hun pillenhandel.

De politie kwam het gezin op het spoor nadat een groot aantal postpakketten met potentieverhogende middelen was onderschept.