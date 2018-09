Duitse arts: zieke Pussy Riot-activist vrijwel zeker vergiftigd

De ernstig zieke Pussy Riot-activist Pjotr Verzilov is hoogstwaarschijnlijk vergiftigd met een middel dat het zenuwstelsel aantast. Dat heeft een Duitse arts gezegd. Verzilov ligt in een ziekenhuis in Berlijn.

Hij werd een paar dagen geleden voor behandeling naar Duitsland gebracht, nadat hij thuis onwel was geworden en zijn zicht en spraakvermogen had verloren. Ook kon hij plotseling niet meer lopen. Dat was kort nadat hij bij een hoorzitting was geweest.

Familieleden van Verzilov zeiden al meteen dat hij vergiftigd was en dat het een poging was om hem te vermoorden. Pjotr Verzilov is een felle anti-Kremlin-activist.

Hij is niet meer in levensgevaar, maar zijn toestand is nog wel zorgelijk, aldus de Duitse arts.