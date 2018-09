Fabriek voor recyclen poepluiers komt er écht

Biogas

Da fabriek maakt straks uit die oude luiers vier producten: groen gas, plastic, kunstmest en biomassa. "Biomassa kan steenkool vervangen in kolencentrales", zegt Elsinga.

Tien jaar geleden was er in Arnhem ook een dergelijk initiatief met het recyclen van luiers, maar dat project flopte hopeloos. Elsinga: "Het was denk ik nog te vroeg voor zo'n ambitieus project. Alles moet ook kloppen: je moet genoeg aanvoer van gebruikte luiers hebben, de technologie moet niet te duur zijn, en de markt moet klaar zijn voor de producten die uit de fabriek komen. Het was een mix van oorzaken waarom het toen niet lukte."

Maar anno 2018 is bijna elke gemeente bezig met het terugdringen van de hoeveelheid restafval. "Per inwoner heb je het over 150 tot 200 kilo restafval per jaar. Gemeentes willen steeds meer afval gescheiden ophalen. Daar past dit natuurlijk perfect in."

Inzamelpunten

Zoals de gemeente Soest, die zelfs al luiers inzamelt voor de nieuwe fabriek. Wethouder Nermina Kundic van milieu: "Vorig jaar zijn we met inzamelen begonnen op zes kinderdagverblijven, nu hebben we al 13 inzamelpunten. Omdat wij graag grondstoffen hebben in plaats van afval. Wij zijn voor hergebruik. Het is echt onnodig om al dat spul te verbranden. Daar kunnen hele mooie dingen van gemaakt worden."