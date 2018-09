Oxfam Novib: farmaceuten ontwijken belasting via Nederland

Abbott, Johnson & Johnson, Merck en Pfizer: deze grootste farmaceutische bedrijven ter wereld rapporteren opvallend veel winst in landen met een gunstig belastingbeleid, waaronder Nederland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Oxfam Novib.

Terwijl de vier reuzen tussen 2013 en 2015 een winstmarge van zo'n 5 procent lijken te hebben in ontwikkelingslanden en zo'n 7 procent in opkomende economieën, is de winstmarge met 31 procent opvallend veel hoger in landen die Oxfam Novib als belastingparadijzen aanduidt, waaronder Nederland. De vier bedrijven hebben samen zo'n 135 dochterondernemingen in Nederland.

Door winstverschuiving lopen veel landen belastinginkomsten mis, die vaak hoognodig zijn voor het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg. Op basis van beschikbare cijfers berekende Oxfam dat de vier grote pillenconcerns naar schatting 3,8 miljard dollar te weinig aan belasting betalen in landen als Australië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, de VS, Thailand, India en Ecuador.

De farma-bedrijven hebben desgevraagd nog niet gereageerd op het rapport van Oxfam.

Niet transparant

Oxfam-onderzoekers wijzen erop dat deze bedrijven weinig transparant zijn over waar ze hun winsten maken en waar ze belasting betalen. Door dit gebrek aan data is het slechts mogelijk een zeer grove schatting te maken van de winst en belastingontwijking.

Esmé Berkhout, belastingexpert van Oxfam Novib, is duidelijk: "Geneesmiddelenbedrijven lijken regeringen te bedonderen door belasting te ontwijken. Ze moeten eerlijke belasting betalen, hun medicijnen betaalbaar maken en stoppen met het manipuleren en beïnvloeden van overheden voor eigen gewin."

Ella Weggen van Wemos - een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich richt op de verbetering van gezondheid wereldwijd - sluit zich aan bij de woorden van Berkhout: "Belastingontwijking doet de reputatie van de farma-bedrijven geen goed en ontzegt overheden geld dat ze hard nodig hebben om te investeren in gezondheidszorg".