Venezolanen woedend na luxe etentje Maduro in Turkije

De Venezolaanse president Nicolas Maduro krijgt op sociale media veel kritiek over hem heen. De aanleiding zijn filmpjes waarop te zien is hoe de president geniet van een luxe diner in een restaurant van een beroemde chef. Veel mensen zijn boos, omdat miljoenen mensen in zijn land op dit moment moeite hebben om aan eten te komen.

De video's zijn gedeeld door de Turkse chef-kok Nusret Gökçe. Op video's is te zien hoe Maduro, met een dikke sigaar, aan tafel zit bij zijn restaurant Salt Bae.

In een andere video zegt de president: "Dit is een unieke ervaring", terwijl de kok een steak in stukken snijdt.