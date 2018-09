Lampegietersavond in Veenendaal loopt uit de hand

Lampionnenoptocht

Lampegietersavond wordt elke derde maandag in september in Veenendaal en omgeving gevierd om het begin van de herfst in te luiden. Vroeger was dat het moment dat de fabrieken weer bij kunstlicht gingen werken en dat de straatverlichting moest worden ontstoken.

De festiviteiten bestaan onder meer uit een optocht met versierde boerenkarren en een lampionnenoptocht voor kinderen, die vaak verkleed zijn.