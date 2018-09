'Grote uitbraak westnijlvirus in Zuid-Europa'

Het aantal mensen dat in Zuid-Europa besmet is geraakt met het zogenoemde westnijlvirus is dit jaar opvallend vroeg opgelopen. Er zijn al bijna 950 infecties bekend en 90 mensen zijn aan het virus overleden.

Volgens Nature Today begon het westnijlvirusseizoen al halverwege juni, twee weken eerder dan gebruikelijk. Dat het seizoen zo vroeg is begonnen, komt waarschijnlijk door het warme weer.

Ook het aantal gevallen van het westnijlvirus is veel groter dan normaal. Vorig jaar raakten zo'n 200 mensen geïnfecteerd, in 2014 zelfs minder dan honderd. "Het is veruit de grootste uitbraak in de EU tot nu toe", meldt de natuursite op basis van cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Huissteekmuggen

Het westnijlvirus wordt overgebracht door huissteekmuggen, die ook in Nederland voorkomen. Vogels brengen de ziekte over naar mensen en paarden. Gevreesd wordt dat het virus zich daarom verspreidt over heel Europa.

Twee weken geleden werd bij een vogelpark in het Duitse Halle het virus aangetroffen bij twee laplanduilen. Nederlandse vogels zijn, voor zover bekend, nog niet door het virus getroffen.

Nederland te koud

Nederland lijkt nog te koud te zijn voor de overdracht van het virus. Uit een onderzoek in een laboratorium van de Wageningen Universiteit bleek dat maar een paar Nederlandse muggen het virus konden overdragen, toen ze 14 dagen leefden bij 18 graden.

Bij hogere temperaturen liep dat aantal echter snel op: 1 op de 3 muggen kon het virus bij 28 graden overdragen. "In een normaal Nederlands klimaat lijkt de kans op virusoverdracht dus niet zo groot", melden de onderzoekers.

Westnijlvirus is een besmettelijke ziekte. De meeste mensen die het virus krijgen worden niet ziek. Wie wel ziek wordt, krijgt te maken met klachten als hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree en buikpijn of huiduitslag. Vooral mensen die ouder zijn dan 50 jaar of met een lagere weerstand kunnen erger ziek worden.