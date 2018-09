Boer over ballonvaarders op zijn erf: 'Ik heb ze niet gegijzeld'

De boer uit het Brabantse Bokhoven bij wie gisteren een luchtballon op zijn erf landde, is boos dat hij wordt neergezet als crimineel.

Hij zou de passagiers van de luchtballon niet hebben laten gaan toen ze 's morgens in het veld van de boer terechtkwamen. Van een gijzeling was volgens hem absoluut geen sprake. Er waren wel wat woorden, zegt de boer.

Arrogant

Vroeg in de ochtend landde de luchtballon met negentien mensen op het veld van boer Joost Vughts. "Even later verschijnt er een touringcar die de mensen komt ophalen. Wanneer ik vraag wat de bedoeling is, krijg ik een arrogant antwoord terug. Dat de piloot echt wel weet wat hij doet."

De ballonvaarders mochten niet van het veld af, zeiden ze gisteren. De piloot belde daarop 112. "Want dit valt onder het gijzelen van mensen." Na een tijdje mocht het busje van de ballonvaartorganisatie het terrein oprijden en werd de ballon opgeladen. Om 10.00 uur konden de mensen vertrekken.

Complete onzin

De boer noemt het complete onzin dat hij de mensen gijzelde. Hij vond het raar dat hij geen excuses kreeg. "Ik had vanwege de droogte net nieuw gras ingezaaid. Dat is nog heel kwetsbaar en dan lopen ze gewoon door. Moeten wij dat allemaal maar gewoon pikken?"

In de geldende gedragscode staat dat een ballon overal buiten de bebouwde kom mag landen, behalve op de openbare weg.

"Ik denk dat het tijd wordt om dit convenant eens opnieuw te bekijken", zegt de boer tegen Omroep Brabant. Dit kan zo echt niet langer blijven doorgaan. Het is uit de hand aan het lopen en wij zijn hiervan de dupe." Hij noemt luchtballonnen "vliegende kermisattracties", waar tegenwoordig meer dan twintig mensen in kunnen.

Landvredebreuk

Land- en Tuinbouworganisatie LTO is het met de boer eens. Een woordvoerder spreekt van landvredebreuk. Volgens hem zijn de gevolgen van een ballon die landt veel groter dan vroeger. Er zitten veel meer passagiers in de luchtballonnen en dus neemt het gewicht toe. De schade aan het land en de gewassen wordt daardoor groter.

LTO wil dat boeren voor een landende ballon een vergoeding krijgen van 100 euro, plus 10 euro per persoon. Nu krijgen akkerbouwers nog een vergoeding van 35 euro per landing. De organisatie hoopt komend voorjaar nieuwe afspraken te maken met de luchtvaartverenigingen.