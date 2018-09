Airmiles-bezitters moeten deel van miles snel opmaken

Op 1 november vervallen 2,9 miljard Airmiles, tenzij de 727.658 spaarders ze voor die tijd alsnog verzilveren. Sinds 1 november 2013 zijn Airmiles nog maar vijf jaar geldig.

Al sinds november vorig jaar is Loyalty Management Netherlands, waaronder Airmiles valt, bezig met het waarschuwen van de spaarders. "En deze weken sturen we de spaarders per post of mail opnieuw een bericht met het aantal Airmiles dat ze dreigen kwijt te raken," zegt Ewald van Rooij. "Dat maakt het concreet en nu merk je dat daar duidelijk op wordt gereageerd."

Drukte

De website van Airmiles is bij vlagen slecht bereikbaar door de drukte. "We merken dat bij onze belangrijkste inwisselpartners twee tot vier keer zoveel Airmiles worden ingewisseld als eerst," zegt Van Rooij. "Ook het aantal donaties aan goede doelen stijgt heel sterk."

Wekelijks worden volgens Loyalty Management Netherlands nu meer dan 300 miljoen Airmiles ingewisseld. De populairste inwisselplekken zijn Albert Heijn, de Airmiles Shop, Bol.com en de tankstations van Shell. De goede doelen ontvangen gezamenlijk nu 8 miljoen Airmiles per week.