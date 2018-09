Rusland: Buk-raket die MH17 neerhaalde was niet van ons

Het Russische ministerie van Defensie stelt dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 is neergehaald niet meer in Russische handen was op het moment van de ramp. Op een persconferentie meldde een woordvoerder dat de raket in Oekraïense handen was overgegaan na de ontbinding van de Sovjet-Unie.

De spreker erkende dat de raket in 1986 in de buurt van Moskou is gefabriceerd, maar daarna naar Oekraïne is verscheept. Aan het einde van de Koude Oorlog zou het wapentuig daar zijn achtergebleven bij het Oekraïense leger.

"Men probeert opnieuw de schuld in de schoenen van Oekraïne te schuiven", concludeert correspondent Geert Groot Koerkamp. Rusland zegt geheime informatie over de raket te hebben gestuurd naar het JIT in Den Haag, het internationale onderzoeksteam dat de ramp onderzoekt.

Op een persconferentie zei het Russische ministerie van Defensie nieuw bewijs te hebben: