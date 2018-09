Politieman aangevallen met mes in Brussel, dader neergeschoten

In Brussel is een politieman lichtgewond geraakt bij een aanval met een mes. De dader is neergeschoten.

De aanval was in het Maximiliaanpark, net buiten het centrum van de stad. Daar bivakkeren veel migranten die via België naar Groot-Brittannië proberen te komen.

Een ooggetuige vertelt aan de NOS dat een man die in het geïmproviseerde kamp van de 'transmigranten' verbleef, ruzie kreeg met agenten die hem sommeerden te vertrekken.

De man zou hebben uitgehaald naar een agent, die pepperspray inzette. Daarop stak de man in op de agent, en openden collega's het vuur.

De aanvaller werd geraakt in zijn borst en been. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.