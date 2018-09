Vierdaagse schoolweek dreigt in Zaanstad door lerarentekort

Twee koepelorganisaties van scholen in Zaanstad overwegen om tijdelijk een vierdaagse schoolweek in te voeren. De organisaties zeggen dat ze geen andere keus hebben door het lerarentekort.

De organisaties, stichting Agora en Zaan Primair, beheren 55 scholen. Het is nog niet duidelijk op welke scholen de vierdaagse schoolweek wordt ingevoerd. Volgens Rien Spies van het College van Bestuur van stichting Agora is het wachten op het eerste griepje. "We weten dat dit gaat gebeuren, en waarschijnlijk op korte termijn. Alleen weten we nog niet waar."

Niet omdat we het leuk vinden

De maatregel zal niet op alle scholen van de organisaties worden genomen, maar in klassen waar geen oplossing is. Vorig jaar gebeurde dat al een paar maanden op twee scholen in groep 7 en 8. "We doen dit niet omdat we het leuk vinden. We doen dit op plekken waar het echt niet anders kan", zegt Spies.

Vorig jaar werd het lerarentekort bij de scholen in Zaanstad nog wel eens opgevangen door ouders voor de klas te zetten, maar dat willen organisaties niet meer. "We willen graag de kwaliteit van het onderwijs bewaken en we denken dat het niet goed is voor kinderen om van iedereen maar les te krijgen. Dan maar een dag minder en verder hoge kwaliteit", zegt Spies.

Wettelijke norm

De maatregel kan ertoe leiden dat de wettelijke norm van 940 lesuren niet wordt gehaald, meldt NH Nieuws. Volgens Spies zijn de koepelorganisaties zich daarvan bewust. "Waar niets is, verliest de keizer zijn recht. We kunnen niet anders."

De ouders van leerlingen worden geïnformeerd op het moment dat de maatregel ook daadwerkelijk genomen wordt.