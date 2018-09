Alzheimer veel sneller opgespoord met nieuwe bloedtest

Binnen een jaar is er een bloedtest waarmee de ziekte van Alzheimer eerder en gemakkelijker op te sporen valt dan nu. Hoogleraar neurochemie Charlotte Teunissen kondigt dat aan in haar inaugurele rede bij het Amsterdam UMC.

Er wordt nu nog een ruggeprik gebruikt om hersenvocht te testen op de ziekte, in aanvulling op cognitieve tests. Een bloedtest maakt dat belastende proces onnodig.

"Met een bloedtest kunnen we amyloid aantonen, het eerste eiwit dat verandert bij alzheimerpatiënten. We kunnen de ziekte dan eerder opsporen en mensen veel gemakkelijker screenen op alzheimer", zegt Teunissen in het NOS Radio 1 Journaal. De nieuwe test heeft volgens het UMC een precisie van 95 procent, terwijl eerdere bloedtests 85 procent accuraat waren.

Teunissen wijst erop dat veel ziekteprocessen al twintig jaar gaande zijn voordat er symptomen als vergeetachtigheid optreden. Door de ziekte eerder vast te stellen, zou in de toekomst een behandeling kunnen beginnen voordat hersenschade onomkeerbaar is.

Medicijn?

Omdat alzheimer erfelijk is, zou het uiteindelijk kunnen lonen om familieleden van patiënten te testen. "Dat zou kunnen, maar op dit moment zou ik zover nog niet willen gaan", waarschuwt Teunissen. "Op dit moment zou ik het willen beperken tot mensen die cognitieve klachten hebben, waarbij je een objectieve maat wil hebben om de ziekte vast te stellen."

De hoogleraar heeft goede hoop dat de test kan helpen bij het ontwikkelen van een medicijn. "De test kan helpen om de juiste patiënten te kiezen om de medicijnen op te testen. Ook kan de bloedtest uitwijzen of medicijnen effect hebben."

Of er ook een behandeling van alzheimer aan zit te komen durft Teunissen niet te voorspellen. "Over medicijnen kan ik minder zeggen dan over deze bloedtest. Maar er zijn veelbelovende medicijnstudies."

In het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer zijn al vaak hoopgevende ontwikkelingen gepresenteerd. Maar ondanks uitgebreid onderzoek en hoge investeringen hebben die patiënten uiteindelijk nog maar heel weinig gebracht.