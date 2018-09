In vier uur met de trein naar Berlijn moet nu echt mogelijk worden

Binnen vier uur met de trein van Amsterdam naar Berlijn. Een delegatie van NS, ProRail en het kabinet reist vandaag naar Duitsland om dat binnen een paar jaar mogelijk te maken. Want alleen met kortere reistijden kan het spoor een alternatief worden voor het vliegtuig.

"Zowel NS en ProRail als KLM en Schiphol zien dat de trein een goed alternatief is voor het vliegtuig", zei ProRail-topman Pier Eringa in het NOS Radio 1-Journaal. "Geen concurrenten van elkaar, maar aanvullend, en in plaats van het vliegtuig waar het kan. Want het is zonde om voor korte vluchten zoveel kerosine in de lucht te brengen."

Doel van de vier partijen is, om met steun van het kabinet, de trein een veel steviger positie te geven op de korte afstanden. "Niet alleen naar Berlijn, maar wat ons betreft naar nog veel meer steden in Europa."

Goedkoper

Feit is wel dat vliegen naar bestemmingen in Europa nu vaak goedkoper is dan de trein. Naar Parijs kost dat bijvoorbeeld een paar tientjes en met de trein rond de 200 euro.

"De Thalys is goedkoper als je eerder boekt", zegt Eringa daarover. "Maar ook al is de reistijd misschien iets langer per trein, je hoeft niet in te checken zoals op een luchthaven. Daarom denken we dat veel mensen toch zullen kiezen voor de trein. Al moeten we natuurlijk wel kijken of de prijs niet een tandje scherper kan."

Communiceren

Voorwaarde voor een snellere verbinding is dat de Europese treinsystemen beter op elkaar worden aangesloten. "Die lappendeken moet één systeem worden," stelt Eringa. "Maar er zijn ook andere punten. Als we sneller mogen rijden op het traject scheelt dat al een stuk. En als we het met elkaar besluiten dat een trein niet overal hoeft te stoppen, gaat het ook sneller. Dat zit ons nu dwars op het huidige traject naar Berlijn."

De NS is bovendien van plan om twaalf nieuwe locomotieven te bestellen, die zowel op het spoor in Nederland als in Duitsland kunnen rijden, schrijft De Telegraaf. Daarmee is een tijdverslindende wissel van locomotieven aan de grens niet langer nodig.

Een grote investering om verschillende routes in Europa sneller te maken is volgens Eringa niet nodig. Het gaat volgens hem vooral om het maken van keuzes. Ook daarover zal deze week in Berlijn worden gepraat.