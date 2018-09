'Over zeven jaar 52 procent van de banen in handen van robots'

Nog zeven jaar en dan zullen robots meer taken uitvoeren dan mensen, voorspelt het World Economic Forum op basis van gesprekken met directeuren van tal van aangesloten firma's. In 2025 is volgens de organisatie 52 procent van al het werk in handen van programmeerbare machines. Nu wordt nog zo'n 29 procent uitgevoerd door robots.

Uit het onderzoek The Future of Jobs 2018 blijkt dat met name banen in de accountancy, industrie, klantbeheer en secretariaat worden overgenomen door machines. En daarom, stelt het onderzoek, is de grootste uitdaging dat werknemers zichzelf blijven ontwikkelen. Met name op de gebieden van creativiteit, kritisch denken en overtuigen.

Tegelijkertijd is het mogelijk dat door de snelle ontwikkelingen op ict-gebied er in 2022 zo'n 133 miljoen nieuwe banen zullen ontstaan. Die komen dan in de plaats voor 75 miljoen banen die zullen verdwijnen.

Het WEF adviseert overheden om nu alvast in te spelen op deze voorspelling en werknemers in de risico-sectoren vroegtijdig om te scholen.

Banen waar volgens de studie waarschijnlijk juist meer vraag naar komt, zijn banen waarbij 'menselijke vaardigheden' nodig zijn zoals verkoop, marketing en klantenservice.