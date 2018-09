Opnieuw auto in vlammen op in Enschede

In Enschede is vannacht opnieuw een geparkeerde auto uitgebrand. Het is de achtste autobrand in anderhalve maand tijd in de Overijsselse stad.

Vorige maand arresteerde de politie een eigenaar van een van de uitgebrande auto's, op verdenking van brandstichting. Hij voldeed aan een signalement dat een getuige had gegeven en gedroeg zich verdacht toen de politie hem met de brand confronteerde.

De oorzaak van de brand van vannacht, op een parkeerplein aan de Hanninkhoek in Enschede, wordt nog onderzocht. Volgens een lokale journalist gaat de politie ook nu uit van brandstichting.