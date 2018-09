Vrouw die kandidaat-opperrechter VS van wangedrag beschuldigt maakt zich bekend

De vrouw die de Amerikaanse kandidaat voor het hooggerechtshof Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel wangedrag heeft zich bekendgemaakt in een interview met The Washington Post.

De conservatieve Kavanaugh is door president Trump voorgedragen voor het hooggerechtshof.

Het slachtoffer had in juli al een brief geschreven aan een Democratisch Congreslid waarin ze beschreef wat er in haar tienerjaren tussen haar en Kavanaugh is voorgevallen. In de brief had ze ook aangegeven dat ze anoniem wilde blijven, maar de afgelopen dagen lekte de inhoud van de brief uit.

Kavanaugh was 'stomdronken'

Christine Blasey Ford (51), inmiddels hoogleraar psychologie in Californië, zegt in het interview met The Washington Post dat zij begin jaren 80 door een 'stomdronken' Kavanaugh op een bed is geduwd.

Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Een vriend van Kavanaugh, die ook dronken was, zou hebben toegekeken. Ze zaten allemaal nog op de middelbare school.

Blasey Ford zegt dat ze heeft geprobeerd om hulp te schreeuwen, maar dat Kavanaugh zijn hand op haar mond drukte. Ze kon wegkomen toen de vriend bovenop hun sprong en ze omvielen.

Ford zegt dat ze er nooit over heeft gepraat, tot ze in 2012 met haar man in relatietherapie zat. Kavanaugh spreekt alle beschuldigingen tegen.

Donderdag stemmen

De Democratische senator Dianne Feinstein, die de brief ook heeft gekregen, wil dat de FBI de beschuldigingen gaat onderzoeken. Ze wil dat de Senaat de procedure rond de benoeming van Kavanaugh stillegt tot het onderzoek klaar is.

De Senaatscommissie die de nominatie beoordeelt is vooralsnog van plan om donderdag te stemmen over de benoeming van Kavanaugh. Als hij eenmaal is benoemd kan Kavanaugh zijn hele leven lid blijven van het hooggerechtshof.

The Washington Post meldt dat de Republikeinen in de Senaat niet van plan zijn om de stemming uit te stellen. Ze vinden het bovendien verwerpelijk dat de beschuldigingen nu pas bekend worden.