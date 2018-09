Boer Remco uit Boer zoekt Vrouw gezet na ongeoorloofd contact

Boer Remco zal niet meer terugkeren in dit seizoen van Boer zoekt Vrouw. Hij is uit de serie geschrapt omdat hij voor de voorstelaflevering al met meerdere dames intensief contact had, meldt het programma.

De vrouwen schreven op verzoek van Remco een brief naar het programma en waren aanwezig op het tentfeest. "Dat is uiteraard niet de bedoeling", staat in een verklaring. "Wij maken Boer zoekt Vrouw voor vrijgezelle boeren die niets liever willen dan een relatie en bij wie dat zonder onze hulp niet lukt."

In de laatste minuut van de aflevering van vanavond werd bekendgemaakt dat boer Remco dit seizoen niet meer terugkeert.

Geen eerlijke kans

Doordat Remco met meerdere dames contact bleek te hebben en hen vroeg een brief te schrijven, hadden andere briefschrijvers in de ogen van het programma geen eerlijke kans. "Remco blijven volgen past dus niet bij Boer zoekt Vrouw."

Op de website reageert boer Remco ook zelf nog op zijn verwijdering uit het programma. "Ik had dit natuurlijk nooit op deze manier moeten doen", zegt hij. "Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen Boer zoekt Vrouw. Maar het is gebeurd. Ik heb er echt spijt van."