Toneelprijzen voor Bruno Vanden Broecke en Karina Holla

"In alles is Bruno Vanden Broecke in Para een acteur die niet lijkt te acteren: hij wórdt zijn personage", oordeelde de jury over de Vlaamse acteur. En over Karina Holla: "Zij weet in de voorstelling ROMP alle expressie en zeggingskracht van haar personage samen te ballen in hoofd en stem. Gekluisterd aan het bed maakt ze haar performance zowel aangrijpend als jaloersmakend vitaal en levenslustig."

De Arlecchino en Colombina, prijzen voor de beste bijrol, gingen naar Vanja Rukavina voor zijn rol in The Nation en naar Maureen Teeuwen voor haar vertolking in Dumas/La Dame/DeSade.

Producent Senf Theaterpartners ontving de Prosceniumprijs en de Regieprijs was voor Guy Weizman voor Salam.

Mimeprijs en Krekel

De VSCD Mimeprijs was voor For The Time Being van Schweigman & Slagwerk Den Haag. Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool wonnen de Gouden Krekel voor de indrukwekkendste jeugdproductie, Princess.

Janne Desmet verdiende ook een Gouden Krekel, voor de indrukwekkendste podiumprestatie met haar rol in Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten van Schippers & Van Gucht en Het Paleis.