Trainen voor Prinsjesdag met geleende paarden en speciekuipen

Ritmeester der Huzaren Maarten Thijs is in het dagelijks leven communicatiemedewerker bij een groot bedrijf. Hij vertelt dat de meeste soldaten er al jaren bij zijn. "Je kunt doorgaan tot je 62e. Wij committeren ons, we beloven trouw als lijfwacht van de vorst." Hij vindt het belangrijk een cultuurhistorische traditie door te geven aan volgende generaties. "De cavalerie heeft een grote rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis en de krijgsmacht."

Reservist Bert Raangs uit Appingedam let erop dat de ruiters er netjes uitzien. "Dat sabel van die achterste Huzaar zit niet netjes", merkt hij op. "Dan zijn ze zo met hun paard bezig en dan vergeten ze het uniform een beetje, zit de Joris niet goed." Raangs is facilitair medewerker op een school, reservist bij de landmacht en raadslid in zijn gemeente. "Ik zit er dubbel in, ceremonieel in de rijtoer en politiek inhoudelijk krijg ik ook met de miljoenennota te maken."

Genoeg interesse van jongeren

Overdag is er een strak programma, met het verzorgen van de paarden, het oefenen op de renbaan en morgen de repetitie op het strand. Verder worden de uniformen in orde gemaakt en ceremonies bijgewoond. Dit jaar voor het eerst bij de voormalige Alexanderkazerne waar de Huzaren vroeger gelegerd waren. Tijdens een Duits bombardement in 1940 kamen 66 Huzaren om en werden meer dan 100 paarden gedood. Dit weekend was een eerbetoon bij de gedenksteen.

Maar het is ook de gezelligheid waar ze het voor doen. In de avonduren is er een diner en samenzijn. "Mensen komen uit alle windstreken hierheen om een liefhebberij te combineren met een serieuze taak", zegt Haike Blaauw. Hij zegt dat er nog volop jongeren te vinden zijn die graag willen meedoen.

Hoe kijken fulltime beroeps-cavaleristen uit het buitenland aan tegen ons ceremonieel met reservisten en geleende paarden van particulieren? "We hebben nu ook de hoefsmid uit Engeland hier. Die Britten zijn heel keurig, ze kijken vol belangstelling hoe wij dat dinsdag doen en zijn zo netjes om hun opmerkingen voor zich te houden", zegt Blaauw. Ritmeester Thijs verwoordt het zo: "De meesten van ons zijn geen beroeps, maar we proberen het zo goed te doen dat het lijkt alsof we dat wel zijn."