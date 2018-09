Politie Zwolle zoekt man die vader bij speeltuin zou hebben neergestoken

De politie in Zwolle is op zoek naar een man die iemand heeft neergestoken. Na de steekpartij is de dader, een blanke man van rond de 30, te voet op de vlucht geslagen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat het slachtoffer de vader van een kind is dat in een speeltuin was.

De dader zou aan het begin van de middag op een bankje bij de speeltuin een joint hebben opgestoken. Toen de vader hem daarop aansprak, zou hij hebben uitgehaald met een mes.

De politie wil graag in contact komen met mensen die hebben gezien wat er gebeurd is.